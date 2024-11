Liberoquotidiano.it - Soumahoro? "Alto rappresentante per l'Italia": come si presenta in Africa per far dare la pensione ai migranti

Nel Paese delle opportunità, l', quello in cui puoi diventare ciò che vuoi e più millanti e più riesci ad ottenere, Aboubakarha scelto di fare l'attivista-star per la tutela dei. E ci è riuscito. Mentre, carte giudiziarie alla mano, la cooperativa a conduzione familiare gestita da moglie e suocera, la Karibu, finiva sotto inchiesta per truffa perché queianziché tutelarli li sfruttava. Poi si è messo in testa di diventare onorevole. E ci è riuscito. Vendendo fumo a due profili politici facilmente impressionabiliNicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Siclo scandalo Karibu esplose quando li aveva già usatinavetta politica, i leader di Alleanza Verdi-Sinistra l'hanno cacciato a pedate. Ma lui non si è arreso.