Roma, l’allenatore sarà straniero. I Friedkin tra Sousa, Terzic, Potter e pure Lampard (Sportmediaset)

Ivan Juric sembra avere le ore contate a. Il tecnico croato dirige l’allenamento dopo la sconfitta di Verona, ma la società si sta muovendo per trovare un sostituto adatto e far risalire larivela una rosa di possibili nomi, alcuni dei quali già sondati dai Friedkin. Il post-Juric: ci sono ancheScrive: “Dopo il ko di Verona il tecnico croato sta dirigendo l’allenamento a Trigoria ma è a forte rischio esonero: i Friedkin, adesso a Parigi, decideranno presto il da farsi. Giovedì i giallorossi dovranno affrontare l’Union Saint-Gilloise in Europa League. L’esonero non è scontato, ma da giorni la proprietà si sta guardando attorno. E c’è da capire se la volontà di Dan e Ryan Friedkin sia quella di affidarsi a un traghettatore (Ranieri sarebbe in pole) o di iniziare un nuovo progetto con un volto importante alla guida.