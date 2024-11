Ridley Scott spiega perché il più grande film di Stanley Kubrick è un atto di genio

Leggi tutto su Cinefilos.it

Il regista elogia 2001: Odissea nello spazio come un'impresa straordinaria, definendo l'innovativa rappresentazione dell'intelligenza artificiale del regista sia visionaria che cautelativa. Ridley Scott, celebre regista noto per film di fantascienza influenti come Blade Runner e Alien, e per il prossimo Il Gladiatore II, è da tempo un fan di 2001. È noto per i suoi effetti visivi rivoluzionari e spesso è considerato uno dei più grandi successi della storia del cinema. 2001 esplora il rapporto dell'umanità con la tecnologia, incentrandosi su HAL 9000, un'intelligenza artificiale che diventa disonesta e mette a rischio la sopravvivenza del suo equipaggio spaziale in un viaggio straziante verso Giove.