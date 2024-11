Lanazione.it - Reggello, il derby è servito. Burgassi rilancia il Galluzzo

Leggi tutto su Lanazione.it

Il super. Colpo grosso delche espugna il campo dell’Incisa vincendo 1-0. Partita equilibrata e con poche occasioni da gol, giocata davanti a un numeroso pubblico. Ilconquista i tre punti sfruttando nel migliore dei modi una delle poche occasioni: al 10’ del secondo tempo palla filtrante di Manuel Vestri che serve un assist in area al bomber Focardi che non perdona. L’Incisa ha fatto una buona partita creando tre palle gol: all’inizio con Merola, poi con Massa sempre sullo 0-0 e infine con Cassigoli, ma senza concretizzare. Nel finale costante pressione dei locali, ma ilchiude ogni spazio con un ottimo centrocampo orchestrato da Sottili che è stato il migliore dei suoi. Per l’Incisa su tutti la mezzala Giusti.