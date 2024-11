Puntomagazine.it - Rangers Qualiano vs. Pasquale Foggia: Una partita carica di emozioni e controversie

Decisive le decisioni arbitrali in un match infuocato, terminato 2-1 a favore dei padroni di casa Ieri pomeriggio, domenica 3 novembre 2024, alle ore 15:00, il campo de La Logetta – Rione Traiano- ha ospitato un attesissimo incontro di vertice tra i, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per guadagnare punti fondamentali nella lotta per il primato in classifica. Fin dalle prime battute, l’intensità del match si è fatta sentire, promettendo spettacolo e. Dopo un avvio dicaratterizzato da una fase di studio, ilha rotto gli indugi al 15° minuto: una pressione costante della squadra di Vassallo ha portato Manco a rubare palla sulla linea di fondo. L’attaccante ha servito Sozio, che ha insaccato con precisione, portando i suoi in vantaggio per 1-0.