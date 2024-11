Davidemaggio.it - Rai1 riciccia l’Avvocato Guerrieri, stavolta interpretato da Alessandro Gassmann

Ricordate, che Emilio Solfrizzi interpretò nel 2007 per Canale 5 in due film tv diretti da Alberto Sironi? Ecco, quel personaggio è pronto a ritornare sul piccolo schermo, ma con un’altra faccia e soprattutto per la concorrenza:lo interpreterà nella nuova serie Rai I Casi del, le cui riprese sono appena iniziate tra Bari e Roma. La serie, coprodotta da Rai Fiction, Combo International e Bartlebyfilm per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, è ispirata sempre ai romanzi di Gianrico Carofiglio, che compare anche tra gli autori e che di recente ha visto arrivare su Rai 1 anche un altro suo personaggio, ovvero il Maresciallo Fenoglio di Alessio Boni. I Casi del: trama e cast Il protagonista delle storie è Guido, un avvocato brillante, sempre in bilico tra successo e fragilità.