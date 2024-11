Thesocialpost.it - Ragazzino di 16 anni trovato morto nel fiume, senza vestiti: giallo a Mantova

Orrore in Italia: rinelil corpo di un ragazzo di appena 16. Il giovane di origini indiane, residente a Cizzolo, frazione del comune di Viadana, in provincia di, sarebbeannegato nelle fredde acque delOglio. Il corpo ormaivita del ragazzo è stato individuato dai vigili del fuoco in territorio di Torre d’Oglio, frazione di Marcaria. Gli accertamenti necessari sull’accaduto sono in corso e sono affidati ai carabinieri. La salma del sedicenne rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria: la magistratura ne ha disposto l’autopsia.Leggi anche: “L’Egitto non è un Paese sicuro”. La decisione del giudice di Catana, Salvini all’attacco L’allarme per la scomparsa era stato lanciato dai familiari intorno alle 18.30 di sabato 2 novembre: ilnon tornava a casa e non rispondeva più al telefono e così i parenti si erano allarmati.