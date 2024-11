Metropolitanmagazine.it - Quanto è impattante TikTok nel mondo dell’editoria? Ora grazie al trend #BookTok diventa una vera e propria casa editrice

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

una: se già nel 2023 aveva iniziato a muovere i primi passi neladesso,al successo della community, il colosso cinese dei social media pubblicherà libri stampati. BookTok,unaPhoto Credits: Quotidiano.netLa società ByteDance, proprietaria di, annuncia di voler passare alla stampa tradizionale: l’iniziativa nasceall’enorme successo della community. Già nell’agosto 2023 la società ha lanciato la, 8th Note Press, che si occupa della pubblicazione dei titoli in digitale; ma adessosembra espandersi sempre di più verso l’editoria classica pubblicando in cartaceo. Come riporta il New York Times , il progetto si amplierà nel 2025.