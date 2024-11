Sport.quotidiano.net - Pistoiese, esonerato Giacomarro: Villa, Baiano e Graffiedi i nomi per sostituirlo

Pistoia, 4 novembre 2024 – Il pareggio (1-1) di Imola è costato la panchina dellaal tecnico Domenico. Dopo il silenzio stampa del post gara, voluto dalla società e comunicato ai mass media dal direttore sportivo Massimo Taibi, la dirigenza arancione ha emesso il seguente comunicato stampa. “La società FCcomunica con rammarico l’esonero di mister Domenico. A lui e al suo vice, Felice Ragone, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e la professionalità mostrata in questi mesi. Il club, salutando il tecnico, intende augurare a Domenicoe a Felice Ragone il meglio per il futuro professionale. La società, parallelamente, comunicherà presto il nome del nuovo allenatore della prima squadra”.lascia laal sesto posto (con 16 punti) della classifica del girone D del campionato di serie D, quindi fuori dalla zona-playoff e con le dirette inseguitrici Tuttocuoio (16) e Imolese (15) con una partita in meno disputata.