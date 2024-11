Puntomagazine.it - Piazza Capuana: sorpreso con la droga. Arrestato 29enne dalla Polizia di Stato

Leggi tutto su Puntomagazine.it

Un uomo alla vista degli agenti accelera il passo per eludere il controllo, i poliziotti lo raggiungono e lo bloccano, aveva dellaLadiha tratto in arresto untunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, transitando inSan Francesco di Paola, hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 14 involucri di cocaina del peso di 2 grammi e di 150 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolocon la