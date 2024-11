Calciomercato.it - Pellegri e Pinamonti, Empoli e Genoa vincono con i gol degli attaccanti

Importanti successi per i toscani e i liguri nei due posticipi del lunedì dell’undicesima giornata di Serie A: decidono i due bomber Successi pesanti per: i posticipi del lunedì dell’undicesima giornata di Serie A regalano tre punti preziosi ai toscani e ai liguri.con i gol(LaPresse) – Calciomercato.itLa formazione di Roberto D’Aversa torna alla vittoria grazie ad una rete ad inizio secondo tempo di. Tre punti preziosi per gli azzurri che arrivavano all’incontro contro la formazione di Fabregas da una serie negativa: due punti nelle ultime cinque giornate che avevano fatto precipitare i toscani in classifica. La rete al 47? diha però rotto l’incubo, dove è ricaduto invece il Como. I lariani nondal 29 settembre e allunga la striscia negativa con la sconfitta di questa sera. Sconfitta anche per il Parma che cade al Tardini sotto i colpi deldi Alberto Gilardino.