Pattarello salva l’Arezzo L’Ascoli sfiora il colpaccio Il pari arriva dal dischetto

di Andrea Lorentini AREZZO Un rigore diad una manciata di minuti dalla fine evita alla seconda sconfitta consecutiva. Un punto strappato sui titoli di coda che allontana il cavallino da Ternana e Torres e conferma le difficoltà dell’ultimo periodo. Un’altra prestazione complessivamente sottotono per gli amaranto, al cospetto di un Ascoli in piena crisi, contestato e che in campionato non vince da metà settembre. Per la sfida ai bianconeri Troise ne cambia cinque rispetto alla trasferta di Carpi. In difesa tornano Chiosa e Montini, nel tridente offensivo ci sono Guccione e Ogunseye insieme a Gaddini. Gli amaranto cercano di prendere subito il comando del gioco sviluppando la manovra sopratutto a destra dove Guccione è bravo a creare superiorità con la collaborazione di Montini e Renzi.