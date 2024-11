Ilrestodelcarlino.it - Passante, nuova grana a sinistra . De Pascale tira dritto: "Va fatto". No di Avs: "Le urne ci daranno forza"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

"Il nostro programma è chiaro: ildi mezzo si fa". Michele de, candidato del centroalle prossime Regionali del 17 e 18 novembre, non arretra dopo l’alzata di scudi di Coalizione civica, aladella maggioranza di Matteo Lepore, e che esprime nella lista di Avs la consigliera-attivista della mobilità sostenibile Simona Larghetti. Il sindaco di Ravenna, insomma, non si scompone di fronte a distinguo e diverse sfumature di pensiero (sulle infrastrutture in primis) del suo campo larghissimo. "Quello che dice Coalizione civica non tradisce gli accordi, perché noi illo vogliamo, ma siamo intransigenti in merito alle compensazioni green (ottenute proprio da Coalizione civica nel 2021 per sostenere la corsa a sindaco di Lepore, ndr) sulle quali non indietreggiamo".