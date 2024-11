Primacampania.it - Omicidio del 19enne Santo Romano: il Comune di Casoria si costituirà parte civile

– “Ildisarà presente in tribunale nel processo per l’di: vogliamo che sia fatta giustizia per un nostro figlio”. Così il sindaco diRaffaele Bene ha annunciato che ilsinel processo che, una volta chiuse le indagini, si aprirà per la morte di, ilucciso nella notte tra venerdì e sabato a San Sebastiano al Vesuvio dopo aver provato a far da paciere in una lite nata per futili motivi. Una scelta emersa a margine del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, tenutosi a San Sebastiano domenica sera, e convocato nell’immediatezza dei fatti dal prefetto Michele Di Bari. “Lo Stato, nella persona del Prefetto, ha fornito una risposta immediata ad una tragedia così sconvolgente.