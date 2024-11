Oh si stanno baciando Grande Fratello la telecamera li inquadra e ora è tutto chiaro

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Alinizia una nuova settimana, tra decide di ricaricare le energie concedendosi un riposino, in giardino c’è chi approfitta della tranquillità pomeridiana per scambiare due chiacchiere e trascorrere un momento di leggerezza insieme ai propri compagni. Il gruppo si rilassa e per il momento le tensioni sembrano essere dimenticate. La scorsa settimana, infatti, c’è stato non poco clamore per la storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’ex velina di Striscia la Notizia, dopo settimane di intimità con il pallavolista Javier Martinez, durante il loro soggiorno nella casa del Gran Hermano, la versione spagnola del reality show, ha deciso di seguire il cuore e di iniziare a conoscere meglio il modello. Leggi anche: “Lo abbiamo fatto”.