Inter-news.it - Nota tattica di Inter-Venezia: Lautaro e il gol a salvare tutto

Leggi tutto su Inter-news.it

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione diMartinez. VANTAGGIO DA PUNTA – Gli attaccanti nel calcio sono una categoria privilegiata. In un senso specifico: sono gli unici che possono cambiare totalmente il giudizio su una loro prestazione con una singola giocata. Una giocata riuscita cancella. E la prestazione diMartinez contro ilesemplifica precisamente questo privilegio. GOL DESCISIVO –ha decisocon un suo gol. Il suo contributo alla partita dunque è indiscutibile. La sua marcatura segna la differenza tra uno 0-0 e la vittoria finale. Basta questo per vederlo come MVP nerazzurro per la Lega Serie A, per intenderci. Eppure la sua partita è stata tutt’altro che di livello. Anzi, costellata di errori.