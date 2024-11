Oasport.it - NASCAR, Blaney vince a Martinsville e vola in finale. Anche Byron al Championship 4

Leggi tutto su Oasport.it

Ryanla tappa didellaCup Series e settimana prossima proverà a difendere il titolo a Phoenix. Il #12 di Penske si impone nell’ultima Elimination Race del Round of 8 accedendo automaticamente al4 insieme a Tyler Reddick, Joey Logano e William. Quest’ultimo agguanta il pass per laa discapito di Christopher Bell che viene escluso insieme a Denny Hamlin, Chase Elliott e Kyle Larson. La prima parte della ‘Xfinity 500’ è iniziata con l’ottimo avvio da parte di Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9). Il georgiano ha provato a controllare la scena con il chiaro intento di strappare uno dei due pass per il4 ancora disponibili dopo la gioia di Joey Logano a Las Vegas ed il successo di Tyler Reddick a Homestead-Miami.