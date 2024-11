Puntomagazine.it - Napoli: sorpreso con la droga, la polizia arresta 37enne

Gli agenti hannol’uomo mentre cedeva lo stupefacente in piazza Capuana aNella mattinata odierna, ladi Stato ha tratto in arresto untunisino con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in piazza Capuana un soggetto seduto su una panchina che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.