Puntomagazine.it - Napoli: con la droga a bordo di una bici elettrica rubata, arrestato

Gli agenti hanno notato l’uomo in via Milano nel quartiere diArenaccia, durante lo scambio. Alla vista dei poliziotti ha tentato di fuggire Nel pomeriggio del due novembre, la Polizia di Stato haun 32enne senegalese, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in in via Milano hanno notato un uomo adi unaclettache stava cedendo ad un altro qualcosa in cambio di denaro. Alla vista degli operatori, riponeva tutto nelle tasche per darsi alla fuga.