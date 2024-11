Napolipiu.com - “Napoli, basta processi”: Alvino difende Meret e applaude il Maradona

Il giornalista elogia la maturità dei tifosi e analizza la prestazione del portiere azzurro Notizie Calcio– Carloprende posizione dopo-Atalanta. Il noto giornalista, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha analizzato la sconfitta degli azzurri criticando i giudizi troppo affrettati, nonostante il primato in Serie A. La maturità del“La mancanza di equilibrio è il vero tallone d’Achille di questa città”, ha sottolineato, “ma ieri ilha dimostrato grande maturità restando vicino alla squadra”. Un sostegno importante in un momento delicato per gli uomini di Conte. L’analisi su“Non è stata la sua migliore giornata”, l’onesta ammissione del giornalista sul portiere azzurro. “Ha responsabilità sia sullo 0-2 che sullo 0-3, persino sul gol annullato all’Atalanta“. Pur confermando che“resta tra i più grandi portieri italiani”. Il recupero di Lobotka La nota positiva arriva da Lobotka.