Movieplayer.it - Milla Jovovich star dell'ultimo film di George A. Romero sugli zombie, Twilight of the Dead

Leggi tutto su Movieplayer.it

Il regista Brad Anderson riprenderà in mano la sceneggiatura diper dare una degna conclusione al franchise, ecco i dettagli del plot. Quando è morto nel 2017,A.stava lavorando a quello che sarebbe stato il suocapitoloa saga. Adesso ilsta finalmente per prendere vita grazie a Roundtable e al regista Brad Anderson che ha voluto unadi primo piano come protagonista,. "Siamo entusiasti di annunciare il ritorno dial genereinof the", ha commentato conline Sarah Donnelly di Roundtable. "Con la direzione magistrale e visionaria di Brad e l'abilità unica didi dominare lo schermo da autenticad'azione, non c'è dubbio