News.robadadonne.it - “Mi sono sentita morire con lui” Patrizia Pellegrino sul figlio Riccardo, morto dopo il parto

Ospite nel salotto tv di Verissimo,ha raccontato una pagina molto dolorosa della sua vita, la perdita, subitoil, del primogenito. Oggi mamma di Tommaso, Arianna e Gregory, i primi due avuti dall’ex compagno Pietro Antisari Vittori, il terzo adottato dalla coppia,ha però ricordato quel momento drammatico: “Lui ci ha lasciato appena nato, per cui non abbiamo avuto neanche il tempo di incontrarlo. Micon lui. Mia madre Elena fu l’unica a vederlo ancora in vita. Ogni tanto le chiedo ancora oggi com’era, che è sempre nell’appello dei miei figli. È stato un momento talmente drammatico checaduta in una profonda depressione”. Da quella situazione, racconta oggi la sessantaduenne attrice, è riuscita a uscire con l’aiuto della famiglia ma anche con la fede: “Mi ha aiutato tanto la preghiera.