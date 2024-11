Ilgiorno.it - Lo schianto e l’auto spaccata in due: chi è il ragazzo di Como di 21 anni morto nell’incidente sulla Regina

Leggi tutto su Ilgiorno.it

ha sbandato mentre percorreva una leggera curva,Statale, poco distante dalla galleria di Brienno. Si è ribaltata più volte, con l’abitacolo che si è spezzato a metà. Una sequenza di pochi attimi dopo unoviolento che ha causato la morte sul colpo del conducente, Burak Koybasi, 21, residente a. Ferito gravemente invece l’amico che viaggiava al suo fianco, Zeynel Karademir, coetaneo nato in Turchia e residente a, estratto dalle lamiere di ciò che rimaneva delcon lesioni che all’inizio erano apparse molto critiche. L’elisoccorso del 118 lo ha trasportato al Pronto soccorso all’ospedale di Varese per essere poi ricoverato in prognosi riservata, ma secondo le ultime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.