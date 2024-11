Sport.quotidiano.net - L’Inter soffre ma piega il Venezia: decide Lautaro. Sverko pareggia al 97’, ma c’è il Var

Milano, 3 novembre 2024 – Partiamo dalla fine, cioè al 97’.piazza lo stacco vincente all’ultimo secondo utile e infila la palla in rete per un incredibile uno a uno a San Siro con. Esulta tutta la panchinana, tutti entrano in campo a gioire, sembra compiersi il miracolo, ma il Var interviene e vede ciò che Ferrieri Caputi non aveva visto, cioè un tocco di mano del lagunare prima che la palla entrasse. Il boato di San Siro sancisce la vittoria della squadra di Inzaghi, giunta in maniera sofferta e solo grazie a un gol dinel secondo tempo su perfetto assist di Dimarco. Un grande spavento perche di certo non ha giocato difensivamente una bella partita, come spesso gli è capitato in questo avvio di stagione, ma ha comunque accorciato il divario dal Napoli sconfitto dall'Atalanta.