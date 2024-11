Fanpage.it - Leclerc e Sainz provati dalla levataccia a Interlagos: “Non ci siamo mai svegliati così presto in F1”

La pazza giornata di domenica 3 novembre in Formula 1 si è conclusa con il GP del Brasile vinto in rimonta da un fenomenale Verstappen. Ma è stata caratterizzata da un serrato tour de force per i piloti, in piedi all'alba per le qualifiche mattutine delle 7:30 e la gara anticipata alle 16:30 locali. Un video diha evidenziato tutte le difficoltà di aver dovuto affrontare una routine completamente stravolta sinsera prima.