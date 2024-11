Bergamonews.it - Le prime giudici d’Italia: Eliana Di Caro presenta “Magistrate finalmente” alla Palomar

Bergamo. Giovedì 7 novembre 2024 alle 18.30Libreria, a Bergamo, si terrà lazione del libro “”, diDi(Casa editrice Il Mulino). L’autrice converserà con l’avvocata Barbara Carsana. Sinossi – A sessant’anni dlegge che aprì le porte della magistratura alle donne, affondiamo lo sguardo nelle storie delle otto vincitrici del primo concorso. La fotografia di un’Italia che faticosamente cambiava volto. Graziana Calcagno, Emilia Capelli, Raffaella d’Antonio, Giulia De Marco, Letizia De Martino, Annunziata Izzo, Ada Lepore, Gabriella Luccioli sono le «temerarie» vincitrici del primo concorso che, nel 1963, aprì le porte della magistratura alle donne: figure d’eccellenza, sconosciute ai più, che si misero in gioco sfidando il pregiudizio maschilista fortemente radicato in ambito giudiziario. Nel seguirne il percorso biografico e professionale – ricostruito attraverso documenti e testimonianze di discendenti e colleghi – ci si addentra in un’Italia caratterizzata da profondi mutamenti sociali e culturali, in una storia che è corale e individuale.