Lanazione.it - Lavoratori dei musei. Oggi incontro in Regione per evitare lo sciopero

Leggi tutto su Lanazione.it

Sele Gallerie degli Uffizi – così come tutti gli altrinazionali – saranno a ingresso gratuito, per la ricorrenza del giorno dell’unità nazionale e giornata delle forze armate, domani potrebbero essere chiuse dal momento che Filcams Cgil Firenze, UilTucs Toscana e Rsu Opera hanno indetto una giornata di. L’agitazione interesserà anche il polo musealeToscana e l’Opificio Pietre Dure. I motivi della protesta sono legati al cambio d’appalto dei servizi museali, ovvero biglietterie, sorveglianza, accoglienza. Attualmente isono in forza ad Opera Laboratori e da gennaio dovrebbero passare a Coopculture, che in via provvisoria si è aggiudicata l’appalto. "Il problema è proprio l’incertezza di questo passaggio.