La dimenticanza dell' Atalanta

Nella lunga estate passata a cercare una rivale all’Inter di Simone Inzaghi, tra una esaltazionee magnifiche sorti futurea Juventus di Thiago Motta e un applauso dopo l’altro all’Napoli di Antonio Conte, peraltro giustificati dai risultati, la Serie A si era dimenticata, come spesso è accaduto negli ultimi anni, che più del talento degli undici in campo a contare davvero è la convinzione di essere forti. E in questa specialità impossibile da quantificare in numeri c’è una squadra più dotata di tutte le altre: l’di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi avevano iniziato la stagione alternando ottime prestazioni e blackout clamorosi, alla ricerca di un nuovo centro di gravità dopo la cessione di Teun Koopmeiners ai bianconeri. Perché se è vero che si vince in undici e di squadra, ci sono giocatori che sono più squadra di altri e attorno ai quali gli altri gravitano. Gian Piero Gasperini ha sperimentato un po’, ha cercato di trovare un nuovo Koopmeiners, poi ha capito che riproporre ciò che è stato non aveva senso e ha iniziato a riprogrammare quel corpo unico che è stato l’e che si è dimostrato essere ancora.