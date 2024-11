.com - Jesi / Fioretto under 20: buone prestazioni degli atleti del club scherma in Coppa del Mondo

La delegazione italiana era guidata dai maestri Maria Elena Proietti Mosca, Francesca Bortolozzi, Giuseppe Pierucci per lo staff tecnico del CT Stefano Cerioni, 4 novembre 2024 –del20 dia Istanbul con la squadra italiana composta dallono Federico Greganti, Mattia De Cristofaro, Matteo Iacomoni e Marco Panazzolo piazzatasi al settimo posto. Francesco Cercaci – Maria Elena Proietti Mosca L’Italia aveva iniziato il suo cammino con il successo sulla Turchia con il punteggio di 45-19. Lo stop per gli azzurrini è arrivato nei quarti di finale contro la Gran Bretagna per 45-32. Dirottato al tabellone dei piazzamenti, il team italiano è stato sconfitto nel match contro l’Ungheria con il punteggio di 45-32 ma ha poi chiuso con una vittoria contro la Polonia 45-38.