Inzaghi | Inter-Venezia meritata serve concretizzare! Bastoni non preoccupa

dopoterminata sul risultato di 1-0, suTV ha espresso tutta la sua gioia, ma sottolineato anche i troppi errori davanti la porta non sfruttati durante la partita. DOPO LA PARTITA – Simonedopo la partita di San Siro terminata col brivido finale ha parlato così: «Sono molto soddisfatto, nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima gara. Poi abbiamo sofferto i primi quindici minuti del secondo tempo. Poi il neo è quello di non aver concretizzato un altro paio di gol. Abbiamo creato tanto con qualità , le partite sono tutte difficili. Onore al, ma il mio parere è che abbiamo ampliamente meritato di vincere. I subentrati hanno dato una grande mano, nel calcio dei cinque cambi chi entra deve dare una mano come hanno fatto oggi. Avevamo bisogno di questa vittoria, c’è stato il brivido finale perché dovevamo essere più bravi nel chiudere la partita».