Iodonna.it - Il video ha fatto il giro del mondo. Ora si teme per la sua vita

Leggi tutto su Iodonna.it

Il coraggio delle donne iraniane e afghane è diventato un faro di speranza e resistenza contro il drammatico contesto di oppressione sistematica in cui vivono e che le vorrebbe cancellare. Ahoo Daryaei, studentessa iraniana dell’università Azad di Teheran, ha nuovamente scosso le coscienze con un atto di sfida radicale: spogliarsi in pubblico, restando in biancheria intima, per protestare contro l’obbligo del velo islamico.