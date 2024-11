Lanazione.it - “Il valore della scienza”: congresso nazionale ospitato dalla Scuola Normale

Pisa, 4 novembre 2024 – Un’editoria commerciale sempre più concentrata nelle mani di pochi può conciliarsi con i valoriaperta? Si discuterà di questo nelche AISA, AssociazioneItaliana per la promozioneAperta, organizza a Pisa dal 7 all’8 novembre insieme allaSuperiore. Si tratta del IXdi questa associazione che riunisce istituzioni di ricerca, editori e studiosi di varie discipline per promuovere i valoriaperta. L’open science, ovvero la condivisione tempestiva dell’intero processo di ricerca e dei risultati ottenuti, è al centropolitica europearicerca per facilitare il progressoconoscenza scientifica e accrescerne l’impatto nella società. Su impulsoCommissione europea, è infatti in costruzione la European Open Science Cloud (EOSC), un sistema di infrastrutture nazionali e disciplinari pensato per creare un’unica rete europea di datiricerca.