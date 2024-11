Il ragazzo dai pantaloni rosa la storia vera dietro al film

Leggi tutto su Cinefilos.it

Ildai, laalDopo la presentazione al GiffoniFestival e alla Festa di Roma, nell’ambito di Alice nella Città, Ildaiè pronto per arrivare in sala, dal 7 novembre con Eagle Pictures, preceduto da una serie di proiezioni per le scuole che mirano a diffondere nella maniera più accurata e “educativa” possibile il messaggio del. Ma di cosa parla Ildaie come mai viene proiettato per le scuole? Ilracconta la drammaticadi Andrea Spezzacatena, l’adolescente che decise di togliersi la vita perché vittima di bullismo a scuola.