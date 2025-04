Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, orari e postazioni

Dopo un periodo di sospensione dell’attività, dovuto ai cambiamenti in atto nel panorama nazionale, sulle strade di Monteprandone torna l’della polizia municipale per dare seguito alla campagna di controlli mirati al rispetto dei limiti di velocità. Per il mese di aprile la polizia locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio: domani, lunedì 7, dalle ore 10 alle 13 in via Salaria contrada Sant’Anna, venerdì 11 dalle ore 15 alle 18 in via Scopa, lunedì 14, dalle ore 10 alle 13 di nuovo sulla Salaria in contrada San Donato e mercoledì 16 dalle ore 10 alle 13 ancora lungo la Salaria in contrada Sant’Anna. Il comandante della polizia locale, Eugenio Vendrame assicura che il servizio viene svolto in ottemperanza con le disposizioni della Prefettura.