Ilrestodelcarlino.it - "La città verrà valorizzata"

"Sono convinto che la visita dei reali porterà molta visibilità a Ravenna e che sia un’occasione per valorizzarla – racconta Kingsley Ngadiuba – ma allo stesso tempo sono preoccupato di quanto sarà difficile spostarsi ingiovedì, anche per chi si muove in bici come me. Credo che l’organizzazione sia complicata e voglio capire che impatto avrà sulla. Poi, sono curioso di vederli, perché dopotutto fanno un certo effetto, però allo stesso tempo bisogna ricordarsi che sono due persone come tutte le altre. Infine – conclude Kingsley –, immagino che laavrà una grande visibilità, spero che non diventi una meta di quel turismo di massa ingestibile".