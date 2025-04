Laprimapagina.it - Mel Gibson riabilitato: torna il diritto a portare armi per il regista di Resurrezione, ad agosto girerà in Italia

Melpotràre a esercitare uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione americana: quello al possesso legale dida fuoco. Il Dipartimento della Giustizia, sotto la guida dell’amministrazione Trump, ha approvato il ripristino di questo, riconoscendo la possibilità di una riabilitazione piena anche per chi, come, ha già pagato per i propri errori. La decisione, che riguarda in totale dieci persone, è stata ufficializzata dalla ministra della Giustizia Pam Bondi, come riportato dal New York Times., figura rispettata in molti ambienti conservatori e nominato da Trump come “ambasciatore culturale” a Hollywood, aveva perso ilal possesso diin seguito a un episodio del 2011 che coinvolse la sua ex compagna Oksana Grigorieva. Nonostante ciò, l’attore ha continuato negli anni a mantenere un profilo professionale e umano di rilievo, dimostrando una chiara volontà di riscatto.