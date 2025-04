Ilnapolista.it - Inter e Inzaghi processati dal Corsera: non si vincono così gli scudetti, superficialità e presunzione

Leggi su Ilnapolista.it

dal: non sigliIl pareggio 2-2 tra Parma eè stata una brutta botta per l’ambienteista che stava già preparando i festeggiamenti dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol. Stavano pregustando il vantaggio di sei punti in attesa che il Napoli giochi (domani sera) a Bologna contro la temibile squadra di Italiano. Poi, però, nella ripresa c’è stato il solito calo (come contro l’Udinese) che stavolta ha cambiato il risultato. L’avrebbe potuto anche perdere.Scrive il Corriere della Sera con Alessandro Bocci:L’si fa male da sola e sul più bello, all’alba della 31ª giornata che poteva essere decisiva per lo scudetto. È vero che mercoledì la squadra diha giocato 95 minuti ad alta intensità nel derby di Coppa Italia e che martedì, in Baviera, l’attende il Bayern Monaco.