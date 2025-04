LIVE F1 GP Giappone 2025 in DIRETTA | Verstappen in testa Norris vicino Leclerc in agguato

DIRETTA LIVE23° giro/53 Ecco il momento di tensione tra Verstappen e Norris in uscita dai box.LAP 22/53Verstappen and Norris exit the pits side-by-side and the McLaren driver gets onto the grass on exit #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/Zg72rTj5hJ— Formula 1 (@F1) April 6, 202523° giro/53 Leclerc ha tenuto la posizione su Russell con 1.9 di vantaggio.22° giro/53 Norris ha quasi affiancato Verstappen dopo il pit-stop e in uscita dalla pit-lane si è lamentato perché l’olandese lo ha chiuso.22° giro/53 Antonelli al comando davanti a Hamilton, ma devono ancora fermarsi.22° giro/53 Pit-stop per Verstappen, Norris e Leclerc.21° giro/53 Questa era la classifica prima dei pit-stop:1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader2 Lando Norris McLaren +1.5903 Oscar Piastri McLaren +3. Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Verstappen in testa, Norris vicino. Leclerc in agguato Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23° giro/53 Ecco il momento di tensione train uscita dai box.LAP 22/53andexit the pits side-by-side and the McLaren driver gets onto the grass on exit #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/Zg72rTj5hJ— Formula 1 (@F1) April 6,23° giro/53ha tenuto la posizione su Russell con 1.9 di vantaggio.22° giro/53ha quasi affiancatodopo il pit-stop e in uscita dalla pit-lane si è lamentato perché l’olandese lo ha chiuso.22° giro/53 Antonelli al comando davanti a Hamilton, ma devono ancora fermarsi.22° giro/53 Pit-stop per.21° giro/53 Questa era la classifica prima dei pit-stop:1 MaxRed Bull Racing Leader2 LandoMcLaren +1.5903 Oscar Piastri McLaren +3.

