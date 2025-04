Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2025 ore 07:25

Astral infomobilità buona domenica e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone si presenta questa mattina prima impedimenti spostamenti minimi al momento sulla rete viaria regionale le altre notizie acome sempre nei giorni festivi domenica via dei Fori Imperiali è isola pedonale per l'intera giornata i bus delle linee 51 75 85 87 118 deviano Dunque su percorsi alternativi e per agevolare gli spostamenti sulla rete autostradale Sono fermi mezzi pesanti come ogni domenica dalle 9 alle 22 e le altre note degli eventi alla fiera dila 34esima edizione di Romics ultimo giorno della fermezza del fumetto possibili disagi alla circone sulle strade di accesso alla fiera in particolare sul Ostiense sullaFiumicino Trenitalia potenziato il servizio ricordiamo che tutte le informazioni per raggiungere la fiera con il trasporto pubblico sono consultabili sulla app di Astral infomobilità da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.