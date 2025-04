Tg24.sky.it - Femminicidio Sara Campanella, oggi camera ardente a Misilmeri. Domani i funerali

E’ arrivata ieri nel primo pomeriggio a, nel Palermitano, la salma di, la studentessa universitaria uccisa lunedì scorso a Messina dal collega di corso, Stefano Argentino. Dopo che è stata eseguita l'autopsia sul corpo della 22enne, effettuata presso il Policlinico della città dello Stretto, il feretro è stato riconsegnato alla famiglia, che tramite il proprio legale Concetta La Torre ha chiesto di "poter vegliare""in modo intimo e riservato", "senza alcuna interferenza di giornalisti e troupe televisive". Nella giornata di, invece, a partire dalle 10.30, per tutto il giorno e la notte, verrà allestita laaperta ai cittadini nella chiesa delle Anime Sante in piazza Comitato. Isono in programma lunedì 7 aprile, alle 10.30, presso la chiesa San Giovanni Battista di