Dilei.it - Gatti più belli, le razze feline più affascinanti in assoluto

Leggi su Dilei.it

I felini sono creature meravigliose, indipendentemente dalla razza. Il loro temperamento, il portamento e il mistero che li avvolge li rendono molto. Ci sono, però, deiche sono piùdi altri. Il loro aspetto elegante, in alcuni casi; esotico, in altri; e magnetico non può che lasciare a bocca aperta chiunque ne incontri un esemplare.La bellezza è un canone soggettivo e, se si adotta un animale domestico, questo diventa immediatamente l’amore della propria vita. L’imprinting che si crea con il padrone è straordinario e il modo in cui lo si osserva cambia da un secondo all’altro. Se, però, si sta ancora scegliendo il gatto che fa per sé (e viceversa), ecco qualche suggerimento. Non sono solo esteticamente perfetti, ma hanno anche un carattere che conquista.SiameseLa prima razza che viene in mente quando si parla deipiùin circolazione è quella del Siamese.