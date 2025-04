Ilrestodelcarlino.it - Ecco Base Popolare Marche:: "Vogliamo una strada nuova"

La Sala Conferenze della Libreria Rinascita, ha ospitato la presentazione del movimento politico-culturale. Presenti l’ex ministro per le riforme costituzionali Gaetano Quagliariello (Docente e Fondatore nazionale ’’), Gian Mario Spacca (già Governatore dellee Presidente ’’), Raimondo Orsetti (Coordinatore regionale ’’) e la professoressa Laura Balestra, docente del Liceo Scientifico ‘Orsini’ che coordinerànel Piceno. "Ringrazio ‘’ per avermi scelto – ha dichiarato – in questo territorio c’è molto lavoro da fare e per questo sarò affiancata da due collaboratrici: Maria Elvira Trenta, laureanda in Scienze dei servizi giuridici e la professoressa Cristina Emidi di San Benedetto. Le candidature alle prossime elezioni regionali dovranno riguardare persone perbene con grandi competenze e capacità di servizio".