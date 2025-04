Città europee insieme contro i negozi sfitti

Il Comune di Cesena ha partecipato a Celje, in Slovenia, al quinto incontro del progetto Cities@Heart incentrato sulle sfide legate alla rivitalizzazione dei centri urbani e caratterizzato da un dibattito strategico sulle azioni da valutare per accrescerne la vivibilità (nella foto). Nel corso della due giorni, i rappresentanti di diverse Città europee si sono confrontati sulle politiche innovative di rigenerazione urbana, soffermandosi sulla vivibilità dei centri storici. Sono intervenute la Città metropolitana di Parigi, capofila del progetto, e le Città partner, quali: Granada (Spagna), Osijek (Croazia), Amfiktyonies (Grecia), Celje (Slovenia), Fleurus (Belgio), Sligo (Irlanda), la Città metropolitana di Cracovia (Polonia) e l'associazione di comuni del quadrilatero urbano (Portogallo).

