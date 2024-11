Thesocialpost.it - Gino Panaiia svanito nel nulla: lo scooter, il casco e il giubbotto ritrovati nel Naviglio dopo tre giorni

, 25 anni, sparisce a Milano con il suo motorino durante la notte di Halloween. Di lui non si sa piùda trenonostante le ricerche. I familiari e gli amici, che abitano nel quartiere Sant’Ambrogio, sono però molto preoccupati perché il suoè stato ritrovato in un campo con il frontalino semi divelto, ma senza altri segni di incidente. Il suobianco si trovava a qualche decina di metri di distanza. Ile una scarpa a 500 metri, lungo la strada che porta all’ingresso della cascina Casiglio. E infine il portafoglio, ritrovato la mattina del 3 novembre da un passante, ma nessuna traccia del telefono. Un mistero a cui per ora non si riesce a dare una risposta.Leggi anche: Roberta Zanella, trovata morta nel bosco la 38enne scomparsa in Trentino Le ipotesi sulla scomparsa al momento sono diverse. E non si esclude neanche l’omicidio.