Gianluca Simeone, figlio del Cholo, accusato di razzismo e di comportamento antisportivo – VIDEO

hanno il sangue caldo, si sa. Pare però che ilminore del, fratellino del Cholito napoletano, sia andato un po’ troppo oltre.milita tra le fila del Rayo Majadahonda in Segunda Division in Spagna. Ieri, durante la partita contro il Guadalajara avrebbe pesantemente insultato un avversario usando parole razziste riportate nel referto arbitrale. Il direttore di gara aggiunge che la partita, proprio per questo episodio è stata interrotta per due minuti. Il piccolo di casaha però subito smentito ogni accusa. Ma il referto arbitrale, un documento ufficiale quindi, dice altro: “Al 95? ho dovuto interrompere il gioco – scrive l’arbitro – e attivare il protocollo insulti razzisti perché il giocatore n. 18 del CD Guadalajara D. Julio Rafael Martínez Escorcia mi ha informato che il giocatore n. 9 del CF Rayo Majadahonda D.