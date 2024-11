Quotidiano.net - Forze armate, perché si festeggia il 4 novembre

Roma, 42024 – Il 4è la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle” in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. L’Italia commemora i suoi caduti. Il 41918 entrò in vigore l’Armistizio di Villa Giusti (a Padova). Esso permise agli italiani di rientrare a Trento e Trieste. Si completava così il processo risorgimentale di unificazione nazionale cominciato nell’Ottocento (tanto è vero che alcuni definivano la Prima Guerra Mondiale come Quarta guerra di Indipendenza). Per onorare il sacrificio dei soldati italiani il 41921 ci fu la tumulazione del Milite Ignoto nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Nel 1922, il 23 ottobre, il regio decreto 1354 dichiarava il 4Festa nazionale. Si rende omaggio agli oltre 600mila caduti e alle migliaia di feriti e mutilati. La legge 1 marzo 2024, n.