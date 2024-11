Notizie.com - Forze Armate, il maggiore Laura Giampietro: “D’accordo con il Papa: ripudiamo la guerra, difendiamo la patria e la pace qui e nel mondo”

Leggi tutto su Notizie.com

“L’Italia ripudia le guerre come tutte le. Ma in virtù dell’articolo 52 della Costituzione repubblicana che proclama la difesa dellacome sacro dovere del cittadino, operiamo proprio per questo“. Ilha commentato le parole diFrancesco a Notizie.com, spiegando anche il valore della Giornata dellee il perché è stata istituita. Giornata delle: “collamala” (ANSA) Notizie.com“lada tutti i possibili conflitti ed è ovvio che anche noi come illa, concordiamo con ciò che ha detto il Santo Padre. Il nostro lavoro è la difesa dellae il mantenimento della“. Al termine del consueto Angelus domenicale Bergoglio aveva specificato ieri: “Tacciano le armi e si dia spazio al dialogo.