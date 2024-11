Ilrestodelcarlino.it - Ex deportati e cavalieri, cerimonia al Lauro Rossi

Diciotto exnei lager riceveranno la medaglia d’onore, e 21al merito della Repubblica saranno proclamati oggi, in occasione della Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Alle 9.30, all’Immacolata il vescovo Nazzareno Marconi celebrerà una messa in suffragio dei caduti in guerra. Alle 10.30 al Monumento ai caduti ci saranno l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro da parte del prefetto Isabella Fusiello (nella foto). Alle 11.15 al teatrosi terrà ladi consegna delle medaglie agli internati o ai familiari, e dei diplomi al merito della Repubblica. Ci saranno studenti, sindaci e i vertici delle forze dell’ordine.