Ilrestodelcarlino.it - Esplosione alla Toyota di Bologna, dissequestrati i server

, 4 novembre 2024 – Idelladi Borgo Panigale sono statidopo l’estrazione dei dati necessari alle indagini da parte dei periti nominati dal Tribunale e dai tecnici di. “Hanno dissequestrato ima non il sito, appena ci saranno elementi su questo ci riconvocheremo in questa sede e faremo il punto. C’è stato un impegno formale dell’azienda a mantenere la produzione e a continuare a investire su, ma i numeri e la forma non sono entrati nel dettaglio, questo lo si affronterà nelle prossime riunioni”. Lo ha sottolineato ieri il sindaco, Matteo Lepore, al termine dell’incontro in Città metropolitana con i sindacati, i vertici dellae la Regione, in merito al situazione dell’azienda, dopo che lo scorso 23 ottobre in seguito a unasono morti due operai e altri undici sono rimasti feriti. Sulla vicenda la Procura ha aperto una inchiesta per omicidio e lesioni colpose.