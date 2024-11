Dilei.it - Endless Wedding, la tendenza 2025 è far durare più giorni il matrimonio

Leggi tutto su Dilei.it

I matrimoni nel? Saranno a dir poco “rivoluzionari”: preparatevi a festeggiamenti che possonofino a tre, menù ispirati alle feste di piazza e combinazioni audaci di tonalità e colori. Mai come nei prossimi mesi, infatti, i futuri sposi saranno mossi dalla voglia di sperimentare, senza lasciarsi troppo influenzare dalle tradizioni. Tra i trend più rilevanti del nuovo anno c’è l’, ovvero unche non si limiti ad una durata giornaliera, ma che abbracci, tra riti e celebrazioni, un periodo più lungo. Siete incuriositi dalla possibilità di fiori d’arancio “senza fine”? Vi spieghiamo come organizzarli.: il trend nuziale delI matrimoni del? Saranno all’insegna dell’originalità e dell’audacia, a partire dalla durata. È quanto emerge dallo studio di.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide che ha identificato le tendenze nuziali del prossimo anno.